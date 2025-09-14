Google Haberler

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Üsküdar'da düzenlenecek olan 'İstanbul’u Koşuyorum' etkinliği sebebiyle bugün 06.00-12.00 saatleri arasında bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği "İstanbul’u koşuyorum" yarışının Asya etabı bugün Üsküdar’da başlıyor. 5 bin 250 sporcunun katılacağı etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Kapalı olacak güzergahlar

Saat 12.00'ye kadar kapalı kalacak güzergâhlar şöyle sıralandı:

- Üsküdar - Harem istikameti Paşa Limanı Caddesi

- Üsküdar Harem Sahil Yolu

- Harem Teslisiye Bot İstasyonu “U” dönüşü

- Harem - Beylerbeyi istikameti

- Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi, Şemsi Sinan Caddesi

- Üsküdar Işıklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi

- Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak, Nacak Sokak, 2. Nacak Sokak

- Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi, Üryanizade Sokak

- Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı, Kuzguncuk Gazhanesi Sokak

- Mesa Çıkmazı ve Abdullahağa Caddesi

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar