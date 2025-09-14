İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul Üsküdar'da düzenlenecek olan 'İstanbul’u Koşuyorum' etkinliği sebebiyle bugün 06.00-12.00 saatleri arasında bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği "İstanbul’u koşuyorum" yarışının Asya etabı bugün Üsküdar’da başlıyor. 5 bin 250 sporcunun katılacağı etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Kapalı olacak güzergahlar
Saat 12.00'ye kadar kapalı kalacak güzergâhlar şöyle sıralandı:
- Üsküdar - Harem istikameti Paşa Limanı Caddesi
- Üsküdar Harem Sahil Yolu
- Harem Teslisiye Bot İstasyonu “U” dönüşü
- Harem - Beylerbeyi istikameti
- Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi, Şemsi Sinan Caddesi
- Üsküdar Işıklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi
- Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak, Nacak Sokak, 2. Nacak Sokak
- Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi, Üryanizade Sokak
- Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı, Kuzguncuk Gazhanesi Sokak
- Mesa Çıkmazı ve Abdullahağa Caddesi