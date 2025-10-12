İstanbullular dikkat: FSM Köprüsü Anadolu yönüne kapatıldı
Tour de France serisi L'Étape Türkiye İstanbul etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu Yakası’na geçiş yönü saat 08.00’den itibaren trafiğe kapatıldı; köprünün Anadolu yönünün saat 12.00’de açılması bekleniyor.
İstanbul’daki bisiklet yarışı nedeniyle FSM Köprüsü Anadolu istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.
112. kez yapılan bisiklet yarışı Beykoz Spor Ormanı'ndan başladı. Bisiklet yarışına katılanlar Anadolu ve Avrupa yakası arasında uzanan parkur boyunca pedal çevirecek.
Saat 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılan FSM Köprüsü Anadolu Yakası istikametinin saat 12.00’de trafiğe açılması bekleniyor.
Bisiklet turu süresince trafiğe kapalı kalacak yollar şöyle sıralandı:
"FSM Köprüsü-TEM Seyrantepe-RAMS Park Stadı, Beykoz Spor Ormanı, Küçüksu Caddesi, O-2 Çevreyolu, Kavacık kavşağı, Yeni Riva Yolu, Şehit Sinan Eroğlu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Polonezköy Yolu, Fatih Sultan Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Şehit Cengiz Caddesi, Şehit Aziz Caddesi, Beykoz Caddesi, Erguvan Sokak, Köyiçi Caddesi, Aşağı Mahalle Caddesi, Şile Caddesi, Karakiraz Yolu, Kömürlük Yolu, Alemdağ Şile Yolu, Ömerli Caddesi, Sırapınar-Ömerli Yolu, Sırapınar-Hüseyinli Yolu, Ayazma-Hüseyinli Yolu, Çengeldere Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi."