İstanbullular dikkat! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı!

İstanbul’da yoğun kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kuzey ilçelerde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı” ifadesini kullandı.

Yağışın bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edeceğini belirten İmamoğlu, İstanbullulara çağrıda bulundu:

* Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz.

'Toplu taşıma kullanın'

Ekrem İmamoğlu, trafiğin yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaya çağırdı.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin arttığını belirten İmamoğlu, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasının tehlikeli olduğunu vurguladı.