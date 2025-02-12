İstanbullular dikkat! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kar uyarısı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u etkisini alan kar yağışı nedeniyle kritik uyarılarda bulundu. Kar yağışının gün boyu süreceğine dikkat çeken İmamoğlu, İstanbullulara çağrı yaptı: Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla dışarı çıkmayın. Toplu taşıma araçlarını kullanın. Buzlanma riski var. Kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmak tehlikeli.
İstanbul’da yoğun kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kuzey ilçelerde yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı” ifadesini kullandı.
Yağışın bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edeceğini belirten İmamoğlu, İstanbullulara çağrıda bulundu:
* Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz.
'Toplu taşıma kullanın'
Ekrem İmamoğlu, trafiğin yoğunluğunu azaltmak ve kazaları önlemek amacıyla vatandaşları toplu taşıma araçlarını kullanmaya çağırdı.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin arttığını belirten İmamoğlu, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasının tehlikeli olduğunu vurguladı.
Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut…— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 12, 2025