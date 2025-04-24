İstanbullular dikkat! İstanbul'a fırtına ne zaman gelecek? İstanbul'da hava sıcaklığı düşecek mi?

İstanbullulara bir kötü haber de meteorolojiden geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fırtınaya karşı uyarıda bulunurken hava sıcaklığının da düşeceğini belirtti. Bu gelişme sonrası "İstanbul'a fırtına ne zaman gelecek?" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da fırtınanın pazar günüyle birlikte etkili olması bekleniyor. Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde eseceği ve ani sıcaklık düşüşüne yol açacağı belirtiliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Meteoroloji, pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 kilometre hızla eseceğini belirtti. Bu dasıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani düşüşe yol açacak.