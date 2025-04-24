İstanbullular dikkat! İşte 7,5'lik depreme karşı İstanbul’un kritik tahliye planı

Dün öğle saatlerinde merkez üssü Silivri ve Büyükçekmece açıkları olan iki büyük depremle sarsılan İstanbullar, en büyük kabusları ile yeniden yüzleşti. Vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, yerel yönetimler de harekete geçti.

İstanbul teyakkuza geçti

İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece’deki afet koordinasyon merkezlerinde toplantılar düzenlendi, ilçe kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından 2021 yılında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve ilgili kamu kurumları tarafından oluşturulan İstanbul'un tahliye planı yeniden gündeme geldi.

7,5 büyülüğündeki deprem ihtimaline karşı hazırlandı

Kara, deniz, demir ve hava yollarını kapsayan tahliye stratejisi İstanbul'u yıkacak 7,5 büyüklüğündeki olası bir deprem ihtimaline karşı hazırlanmıştı.

İstanbul'da 23 tahliye noktası

Plan kapsamında İstanbul genelinde 23 tahliye noktası oluşturuldu. Tahliyelerde öncelik sıralaması engelli bireylerden başlayarak çocuklar, yaşlılar ve kadınlar şeklinde belirlendi.

Tahliye planına göre olası afet sonrası tahliye edilenler iki gruba ayrılan destek illerine gönerilecek. Birinci grup Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri'ye; ikinci grup ise Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan'a gönderilecek. Tahliyelerde vatandaşlar memleketlerini seçebilecek.

Deniz tahliye noktaları

Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için 6 ana nokta hazırlandı. Plana göre deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için afet sonrası gemiler hazır bekletilecek, şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak. Vatandaşlar araçlarla belirlenen 6 tahliye noktasına taşınacak, ardından da gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak.

İşte deniz tahliye noktaları:

-Sirkeci Feribot İskelesi

-Yenikapı Deniz Otobüs Terminali

-Pendik Hızlı Feribot İskelesi

-İstinye İskelesi

-Harem Feribot İskelesi

-Zeytinburnu Zeyport Limanı

Demiryolu ve karayolu tahliye noktaları

Plana göre İstanbulluları demiryoluyla kent dışına çıkarmak için de 3 tahliye noktası belirlendi. Bunlar, Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları. Tahliye sürecinde karayolları için de Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları deprem sonrası acil çıkış terminali olarak kullanılacak.

Demiryoluyla yapılacak tahliyeler için 3 ana istasyon belirlendi:

-Yeşilköy

-Halkalı

-Tuzla

Karayolu tahliyeleri ise şu dört otogardan gerçekleştirilecek:

-Esenler

-Alibeyköy

-Samandıra

-Harem

Havayolu tahliyeye noktası

Deprem eylem planında, hava yolu için de 3 tahliye noktası bulunuyor.Bunlar, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı olacak.

-İstanbul Havalimanı

-Atatürk Havalimanı

-Sabiha Gökçen Havalimanı