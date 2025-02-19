İstanbullular dikkat! Kar yağışında araç kullanacaklara uzmanlardan 'pamuk ayak' uyarısı!

Kar yağışı ve buzlanma, sürücüler için ciddi riskler oluşturuyor. Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe, güvenli sürüş için alınması gereken önlemleri açıkladı.

Kış aylarında araçların mutlaka kış lastiği ile yola çıkması gerektiğini belirten İntepe, "Ülkemizde kullanılan 4 mevsim lastikler, kış şartlarında yeterli güvenliği sağlayamaz. Kış lastikleri, özel hamur ve kauçuk yapısı sayesinde soğuk havalarda yol tutuşunu artırır ve fren mesafesini kısaltır" dedi.

Fren ve gaz kullanımında 'pamuk ayak' prensibi

İntepe, karlı ve buzlu yollarda ani hareketlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, "Çok yumuşak gaz ve fren hamleleri yapmalısınız. Direksiyon hareketleriyle bunu desteklemelisiniz. Biz buna 'Pamuk ayak olun' diyoruz. Yumuşak basarak hareket etmek, patinajı önler ve zamanında durmanızı sağlar" ifadelerini kullandı.

Şerit değişimlerinden kaçının, rota planlaması yapın

Karlı yollarda mümkün olduğunca az şerit değiştirmenin ve rotayı önceden planlamanın önemine değinen İntepe, "Dik rampaların bulunduğu yollar yerine, gerekirse biraz daha uzun ama güvenli güzergahları tercih etmeliyiz" dedi.

Dörtlü flaşör kullanımı konusunda uyarı

Kar yağışı sırasında seyir halindeyken dörtlü flaşörlerin açılmaması gerektiğini vurgulayan İntepe, "Sisli veya karlı havalarda dörtlüleri açarsanız, diğer sürücüler sizin şerit değiştirdiğinizi fark edemez. Bu da kazalara sebep olabilir" uyarısında bulundu.

Öte yandan, motosikletli kuryeler ve ticari araçlar için de kış lastiği kullanımının hayati önem taşıdığı vurgulandı.