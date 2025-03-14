İstanbullular dikkat! Yalancı yaz gidiyor, kar geliyor, tarih verildi!
Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin hayli üzerinde seyrediyor. Yalancı yaz yerini soğuk havaya bırakacak. Karadeniz’den gelen soğuk hava yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıklarda ciddi düşüş yaşanacak. Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, soğuk hava dalgasının yurdun batısında hakim olacağını belirtirken, gelecek haftaya işaret ederek gün verdi. İstanbul'da sıcaklıklar 5 dereceye inecek, sulu kar yağabilir.
Türkiye Mart ortasında resmen yazı yaşıyor… Megakent İstanbul’da hafta sonu sıcaklık 27 derece çıkacak. Ankara'da ise termometreler 27 dereceyi gösterecek.
Ancak gelecek hafta yalancı yaz sahneden çekilecek, yurt genelinde soğuk hava ve yağış etkisini gösterecek. İstanbul’da çarşamba günü sıcaklıkların 5 dereceye inmesi bekleniyor.
NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan, Karadeniz’den gelecek soğuk hava dalgasının önce yurdun batısında etkili olacağını söyledi. Çalışkan, çarşamba, perşembe cuma günleri birçok şehirde kar yağışı görüleceğini ifade etti.
İstanbul’da kuvvetli poyraz yaşanacağını söyleyen Çalışkan, sulu kar ihtimaline dikkat çekerken son durumun pazartesi günü netleşeceğini belirtti.