İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

İstanbul Valiliği yarın düzenlenecek olan 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 26.10.2025 tarihinde Zeytinburnu İlçesinde düzenlenecek olan "Koşu" Etkinliği kapsamında kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar belirtilmiştir. Kapanacak yollar (Saat 08.00-etkinlik bitimine kadar) Abay Caddesi ve Dermirhane Caddesi, (Saat 00.00 itibariyle etkinlik bitimine kadar), Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi."

Alternatif güzergahlar ise şöyle duyuruldu:

"Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, Prof. Turan Güneş Bulvarı. Ayrıca 07.00 itibariyle belirtilen yollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır."