İstanbullular gıdada en çok küçük esnafa güveniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin haziran sayısı yayımlandı.

Yeni sayının tematik araştırma konusu “Yeterli ve Kaliteli Gıdaya Erişim” olarak belirlendi. İstanbul'un farklı sosyo-ekonomik gruplarını temsil eden toplam 761 kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasında; tüketicilerin gıdaya duyduğu güven mercek altına alındı.

Dışarıda tüketilen gıdaya güven yüzde 21,1

Araştırma sonuçlarına göre İstanbulluların yüzde 21,1'i dışarıda tükettiği gıdayı güvenli bulurken, yüzde 51,4'ü “güvenli bulmadığını” söyledi. yüzde 27,5'lik kesim de “ne güveniyorum ne güvenmiyorum” yanıtını verdi. İstanbulluların restoran, kafe veya seyyar satıcılardan yemek yeme sıklığı da incelendi. Katılımcıların yüzde 26,4'ü haftada birden fazla kez, yüzde 40,9'u ayda birkaç kez dışarıdan yemek yediğini, yüzde 32,7'si ise dışarıdan hiç yemek yemediğini belirtti.

Küçük esnaf ve aile işletmeleri en yüksek oyu aldı

İstanbulluların farklı yeme-içme ortamlarına yönelik güven algısı değerlendirildiğinde, küçük esnaf lokantaları ve aile işletmesi restoranları yüzde 37,5 ile en yüksek güven oyunu aldı. Zincir restoran veya kafelerdeki gıdalara güven oranı yüzde 17,2, yemek uygulamaları üzerinden siparişlere güven yüzde 17, seyyar tezgahlara güven yüzde 7,4 oranında çıktı.

En çok süpermarketler tercih edildi

Katılımcıların yüzde 81'i mutfak alışverişi için süpermarketleri, yüzde 34'ü semt pazarlarını tercih ettiğini belirtti. Alışveriş sırasında tüketicilerin en fazla dikkat ettiği konu yüzde 64,9 ile son kullanma tarihi oldu.

Gıda kaynaklı sağlık sorunu yaşayanlar: Yüzde 20

Son bir yıl içinde dışarıda tüketilen bir gıdadan sonra bulantı, kusma veya ishal gibi gıda kaynaklı sağlık sorunu yaşayanların oranı yüzde 20 olarak ölçüldü. Araştırmaya göre sağlık sorunu yaşayan katılımcıların çoğunluğu yani yüzde 53,3'ü tıbbi veya hukuki bir süreç başlatmayıp yaşadığı sorunun geçmesini bekledi. yüzde 30,3'ü hastaneye gittiğini, yüzde 11,2'si reçetesiz ilaç aldığını, yüzde 4,6'sı restorana şikayette bulunduğunu, yüzde 2,6'sı ilgili kuruma şikayet bildirimi yaptığını, yüzde 0,7'si ise sosyal medyadan şikayetiyle ilgili paylaşım yaptığını belirtti.