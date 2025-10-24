İstanbullulara kritik uyarı: Bugün evinize erken gidin

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Trakya çevresinde etkili olması beklenen sağanak yağış öncesinde vatandaşları uyardı.

Şen, “İstanbullular bugün evinize erken gidin” diyerek akşam saatlerinde hava koşullarına dikkat çekti.

İstanbul’da bugün hava sıcaklığının en yüksek 25, en düşük 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kent genelinde lodosun kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi ve saatte 65 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, metrekareye 13 ila 35 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülüyor.

AKOM’dan fırtına ve yağış uyarısı

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren (15.00) aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Silivri, Çatalca ve Arnavutköy çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.”