İstanbullulara uyarı: 5 ilçede denize girmek yasaklandı

Karadeniz kıyısındaki Beykoz, Sarıyer, Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan’da yüksek dalga boyu nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Beykoz’da 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar denize girilemeyecek. Sarıyer’in Kısırkaya plajında ise yasak 15 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek. Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan’da uygulama 17 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.