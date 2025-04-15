İstanbulluların, İBB hizmetlerinden memnuniyet oranı belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı, 762 İstanbullu ile görüşerek yerel yönetim hizmetlerinin nabzını tuttu.

İstanbullular mart ayının gündeme damga vuran olaylarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Uludağ'daki otel yangını ve Ramazan Bayramı olarak sıralarken İBB'nin hizmetlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

En beğenilen hizmet Kent Lokantası oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde başlatılan projeler arasında en çok beğenilenler yüzde 80.8 ile Kent Lokantası, yüzde 79.7 ile İBB Öğrenci Yurtları ve yüzde 79.6 ile İBB Kütüphaneleri oldu.

İstanbullunun İBB hizmetleri arasında en memnuniyetsiz olduğu konu ise yüzde 26.0 ile metro çalışmaları oldu.

Katılımcıların yüzde 76.8'i projelerin devam etmesini istedi

Katılımcıların yüzde 63.1'i Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak gerçekleştirdiği projeleri başarılı bulduğunu ifade ederken, yüzde 76.8'lik önemli bir çoğunluk bu projelerin devam ettirilmesini istedi.

Mart ayının ev içi gündeminde de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, ekonomik sorunlar ve Ramazan Bayramı yer aldı.