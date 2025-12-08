İstanbul'da barajlar doldu mu, yükseldi mi? 8 Aralık İstanbul'un baraj doluluk oranı nedir?

Ülke genelinde yağışlar etkili oluyor. İstanbul'da da 2 gün boyunca yağışlar etkili olurken bugün de yağmur yağması bekleniyor. Yağışların ardından her zaman olduğu gibi baraj doluluk oranı merak ediliyor. Sık sık yöneltilen soru ise "İstanbul'da barajlar doldu mu, yükseldi mi" oluyor.

8 Aralık İstanbul'un baraj doluluk oranı nedir?

İstanbul'da günler sonra barajların doluluk oranı arttı. İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerde baraj doluluk oranı yüzde 17.12'den yüzde 17.66'ya yükseldi.

8 Aralık 2025 baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %12

Darlık: %27

Elmalı: %50

Terkos: %19

Alibey: %10

Büyükçekmece: %18

Sazlıdere: %16

Istrancalar: %30

Kazandere: %2

Pabuçdere: %2