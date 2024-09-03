İstanbul'u depreme hazırlamak Yarısı Bizden Kampanyası sürüyor: Talep toplama sürüyor

Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da 7'nin üzerinde bir büyüklükte deprem beklenirken, yapıların beşte birine denk gelen 1,5 milyonu riskli. Depremde 2,5 milyon kişinin yaşadığı 600 bin konutun yıkılma riski var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul’da başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası devam ediyor. Kampanyayla kentsel dönüşümün kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yarısı Bizden Kampanyası yeni dönem başvurusu

Geçen yıl 26 Nisan- 2 Haziran tarihlerinde ilk başvuru döneminde e-devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplandı. 8 Ağustos’ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.

Sosyal medya hesabından Yarısı Bizden desteğinden faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul’da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız” mesajını verdi.

Yarısı Bizden Kampanyası'nda kaç para veriliyor? Kaç yıl geri ödemesi var?

Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin TL’si hibe, 700 bin TL’si kredi ve 100 bin TL’si de tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL destek veriliyor. Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor.

Yarısı Bizden Kampanyası başvuru tarihi şartı var mı?

Yeni kampanya dönemiyle artık başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talepler toplanacak. Otopark ve sığınak proje metrekaresinin dışında tutulacak. Yüklenici firmaya desteğin yüzde 30’u iş başladığında peşin ödenecek.