İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde düzenlenecek “15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu” dolayısıyla şehirde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

Valilik tarafından yapılan açıklamada kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı-15 Temmuz Şehitler Köprüsü."

Alternatif güzergahlar da açıklandı

Açıklamada, sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar da paylaşıldı. İşte o güzergahlar:

Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi"