İstanbul'un 15 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak
İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.
İstanbul İl Seçim Kurulu, 15 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.
İl Seçim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için kullanılan ve geçersiz sayılan oyların yeniden sayımını reddeden İlçe Seçim Kurulları kararını kaldırdı.
Geçersiz oy sayımının yapılacağı ilçeler şu şekilde:
Küçükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Üsküdar, Sultangazi, Kağıthane, Avcılar, Sancaktepe, Güngören, Şişli, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beşiktaş, Kadıköy ve Beyoğlu’nda geçersiz oylar yeniden sayılacak.
Kartal, Silivri ve Çatalca'da İlçe Seçim Kurullarının kararıyla tüm oyların sayım işlemi ise devam ediyor.