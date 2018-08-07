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İstanbul'un 20 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi

İSKİ, bugün 08.00 ile 20.00 saatleri arasında İstanbul'un 20 ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İstanbul'un 20 ilçesinde 12 saatlik su kesintisi
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İSKİ, 3. havalimanı çevre yolu inşaatı sebebiyle BEDAŞ tarafından enerji hatlarında yapılacak olan "deplase" çalışmalardan dolayı su kesintisi olacağını duyurdu.

Çalışma nedeniyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden bugün 08.00 ile 20.00 saatleri arasında İstanbul'un 20 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Su alamayacak bölgeler şöyle: 

"Küçükçekmece ilçesi: Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri

Başakşehir ilçesi: İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri 
Esenler ilçesi: Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri 

Bahçelievler ilçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri 
Güngören ilçesi: Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı 

Bağcılar ilçesi: Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı 
Bakırköy ilçesi: Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri 

Esenyurt ilçesi: Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri 
Büyükçekmece ilçesi: Karaağaç Mahallesi 

Avcılar ilçesi: Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları 
Arnavutköy ilçesi: Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri 

Çatalca ilçesi: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri 

Kağıthane ilçesi: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri 

Beyoğlu ilçesi: Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri 

Eyüpsultan ilçesi: Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları 

Sultangazi ilçesi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri

Bayrampaşa ilçesi: Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri 

Gaziosmanpaşa ilçesi: Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri 
Şişli ilçesi: 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri 

Beşiktaş ilçesi: Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri" 

Kaynak: İHA

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