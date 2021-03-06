İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saatlik su kesintisi

Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de bazı bölgelere 9 Mart Salı 22.00 ile 10 Mart Çarşamba 15.00 arasında 17 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri Mimar Sinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacak bölgeler şu şekilde:

- Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri

- Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri

- Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.