İstanbul'un 39 ilçesinin bütçesi belli oldu: Aslan payı Esenyurt'un

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 39 ilçenin 2021 yılı mali bütçesini onayladı.

İBB Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde toplandı. Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlık yaptığı Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin 2021 yılı bütçeleri de ele alındı.

Yapılan oylamalarda 39 ilçe belediyesinin 2021 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Buna göre, Esenyurt Belediyesi 852 milyon 500 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 825 milyonla Üsküdar, 800 milyonla Kadıköy, 786 milyon lira ile Başakşehir Belediyesi takip etti. Küçükçekmece, Pendik ve Şişli belediyeleri de 700 milyon liranın üzerine çıkarak yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı.

Bütçesi en düşük olan belediye ise Adalar oldu. Adalar Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 44 milyon lira olurken, Şile Belediyesinin 120 milyon ve Çatalca Belediyesinin ise bütçesi 159 milyon 960 bin lira oldu.