İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi! İSKİ saat verdi: Hangi bölgeler etkilendi?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar'daki Küçük Çamlıca–Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla başlayan kesintinin, 20.00'ye kadar süreceği belirtildi.

İSKİ'nin açıklamasına göre, arızanın onarımı amacıyla yapılan müdahale süresince Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş ve Zeytinburnu'nda bazı mahallelerde su verilemeyecek.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle açıklandı:

Kadıköy: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa ve Rasimpaşa Mahalleleri.

Üsküdar: Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri.

Beykoz: Yenimahalle, Göksu Mahalleleri.

Fatih: Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari, Beyazıt, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Balabanağa, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali ve Yavuz Sultan Selim, Balat, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı, Şehremini, Seyyid Ömer ve Molla Gürani Mahalleleri ile Ayvansaray ve Topkapı'nın alt kotları.

Beyoğlu: Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni Mahalleleri ve Gümüşsuyu'nun alt kotları.

Beşiktaş: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye ve Ortaköy Mahalleleri.

Zeytinburnu: İlçenin tamamı