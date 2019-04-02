İstanbul'un 9 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak
İstanbul'da Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca, Şile, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir'de itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Adalar'da itirazlar kısmen kabul edilirken; Beyoğlu ve Sancaktepe'de reddedildi.
İstanbul'da AK Parti'nin ilçe seçim kurullarına yaptığı itirazların ardından 12 ilçe için karar verildi.
Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar, Fatih, Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa ve Çatalca ilçelerinde seçim kurulları, yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
İtiraz başvurularını inceleyen seçim kurulları geçersiz oyların tekrar sayılmasını kararlaştırdı.
Sayımlar tüm partilerin müşahitleri huzurunda yapılacak.
Beyoğlu ve Sancaktepe'de reddedildi
Adalar ilçesinde itiraz başvurusu kısmen kabul edildi. 4 ayrı sandıkta 5 geçersiz oyun AK Parti adayı Binali Yıldırım'a sayılmasına karar verildi.
Beyoğlu ve Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu, AK Parti tarafından yapılan itirazı reddetti. AK Parti, İl Seçim Kurulu'na başvuracak.
AK Parti İstanbul'un 39 ilçesindeki yerel seçim sonuçlarına itiraz etmişti.