İstanbul'un akıllı şehir vizyonu Barselona'da anlatıldı

29 Kasım 2019

Dünyanın dört bir yanından yüzlerce şehircilik uzmanını bir araya getiren etkinlikte, Dijital Dönüşüm, Kentsel Çevre, Mobilite, Yönetişim & Finans ve Kapsayıcı & Paylaşan Şehirler olmak üzere beş ana başlıkta şehirciliğin geleceği masaya yatırıldı. İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Esat Temimhan, akıllı şehirler alanında 400'ün üzerinde uluslararası uzmanın yanı sıra binin üzerinde teknoloji firmasını bir araya getiren etkinlikte yaptığı sunumla İstanbul'un akıllı şehir vizyonunu ve İSBAK A.Ş.'nin bu alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığı çalışmaları aktardı.



İBB heyeti Barselona'da incelemelerde bulundu



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kongreye eşlik eden fuarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen “Zemin İstanbul” ve “Büyük Veri” projelerini tanıttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin ve İSBAK Yönetim Kurulu Üyesi Melih Geçek'ten oluşan İBB heyeti de fuarda incelemelerde bulundu.



İstanbul dünya yaşam kalitesine en çok katkı yapan akıllı şehir olmayı hedefliyor



Kongrede yaptığı konuşmada dünyanın olağanüstü bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirten Esat Temimhan, küresel ölçekte yaşanan bu dönüşümün sürekli olarak büyüyen ve değişen şehirleri dönüşüme uyum sağlamaya mecbur bıraktığının altını çizdi. İstanbul'un da bu dönüşüme kayıtsız kalamayacağını hatırlatan Temimhan şu ifadeleri kullandı: “16 milyon kişinin yaşadığı, yılda 13,5 milyon turistin ziyaret ettiği, 4 milyon aracın trafiğe çıktığı İstanbul, nüfusuyla 177 ülkeden daha kalabalık. Böylesine bir şehrin, içinde bulunduğumuz dönüşüm çağında yönetilebilmesi için sahip olunması gereken en önemli üç unsur akıl, tutku ve cesarettir. Bu üç unsuru günümüzde en iyi şekilde bir araya getirense ‘akıllı şehir becerileri'dir. Günümüzde bir şehrin işlevselliği ve refahı, akıllı şehir becerileri ile doğru orantılıdır. İstanbul'un dönüşümlere uyum sağlayıp yeni dönüşümlere yön vermesi bizim için hem yerel hem de uluslararası bir sorumluluktur. Bu bilinçle İstanbul'u dünyanın yaşam kalitesine en büyük katkıyı sağlayan akıllı şehri haline getirme hedefini benimsemiş bulunuyoruz.”



İstanbul'un akıllı şehir vizyonunun ayrıntılarını paylaşan İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Esat Temimhan, 2016 yılından bu yana İstanbul'u akıllı şehir vizyonunu benimseyen diğer şehirlerle kıyaslayan araştırmalar, literatür çalışmaları, paydaş analizleri ve endeksleme çalışmalarına imza attıklarını aktardı. Tüm bu çalışmalar sonrasında İstanbul'un akıllı şehir vizyonunun 2029 yılına kadar uzanan bir stratejik yol haritasına dönüştüğünü vurgulayan Temimhan, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olmak üzere kamu, özel sektör ve girişimlerin de içerisinde bulunduğu geniş bir ekosistemle akıllı şehir vizyonunu hayata geçirmek için işbirliği içerisinde olacaklarını açıkladı.



Akıllı şehir vizyonu için hedefler belirlendi



İSBAK A.Ş.'nin akıllı şehir çözümlerinde 33 yıl deneyime sahip bir kurum olduğunu hatırlatan Esat Temimhan, “Amacımız akıllı şehrin mimarı olmak ve İstanbul'u odağında insanın olduğu sürdürülebilir çözümlerle tanıştırmak.



“İstanbul Senin” projesiyle İstanbul'un 16 milyon sakininin fikir ve önerilerini toplamaya başladıklarını belirten Temimhan, katılımcılığı artıran bu süreçle birlikte modern bir yönetişim anlayışını da hayata geçirdiklerini söyledi. Akıllı şehir çözümlerine yeni nesil girişimlerin katılımını artırmak amacıyla kurulan inovasyon laboratuvarı Zemin İstanbul'a dair ayrıntıları da paylaşan İSBAK A.Ş. Genel Müdürü Temimhan, “İstanbul'un birbirinden yetenekli gençleriyle birlikte akıllı şehir projelerine imza atacağız” diye konuştu.



Dönüşümün şifresi: Yapay zeka, nesnelerin interneti, ileri veri analitiği



İstanbul'un en başarılı akıllı şehir olmak için en değerli varlığının şehrin verisi olacağının altını çizen Esat Temimhan, “Yapay zeka, nesnelerin interneti ve ileri veri analitiği gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak 7/24 durmaksızın veri üreten şehrimizin sorunlarını en doğru şekilde analiz edebileceğiz. İSBAK A.Ş. tarafından kurulan Ulaşım Yönetim Merkezi düzenli olarak şehrin ulaşımına ilişkin veriler topluyor ve çözümler öneriyor. Benzer şekilde İstanbul'un verisini ölçerek planlayacağımız yeni çözümlerle başta İstanbulluların olmak üzere tüm şehirlerimizdeki vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.