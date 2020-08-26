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İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92 olarak ölçülürken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en düşük 2. doluluk olarak yansıdı.

İstanbul'un barajlarında son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi ölçüldü
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük 2. seviyesine geriledi.

26 Ağustos Çarşamba günü yapılan ölçümlerde barajlardaki mevcut su tutma kapasitesinin yüzde 48,92'sinin dolu olduğu dikkati çekti.

Söz konusu tarih dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı ise 2011'de yüzde 70,81 olarak gerçekleşti.

Geçmiş 10 yılda 26 Ağustoslarda barajların toplam doluluk oranları şöyle:

YIL                  DOLULUK                SU MİKTARI (milyon metreküp)
2011              70,81                        615
2012              62,06                        539
2013             60,83                        528
2014             16,41                        143
2015              70,42                        612
2016              54,02                        469
2017              63,96                        556
2018              63,91                        555
2019              60,68                        527
2020              48,92                        424,96

Doluluk oranı 15 günde yüzde 8,3 azaldı

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 12 Ağustos Çarşamba günü yüzde 53,37 olarak tespit edilirken, mevcut su azalışındaki 15 günlük değişim yüzde 8,33 oldu.

Değerlendirmeye alınan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 48,92'ye gerilerken barajların sadece 3'ü, yüzde 50'lik doluluğu aşabildi.

İstanbul'a su sağlayan barajların ayrı ayrı doluluk oranları ve mevcut su miktarlarının milyon metreküp cinsinden ölçümü ise aşağıdaki gibidir:

BARAJ                        DOLULUK       SU MİKTARI (Milyon metreküp)
                                    (Yüzde)

Ömerli                         75,79             178,38
Pabuçdere                 7,34                4,29
Sazlıdere                    17,55             15,57
Büyükçekmece         25,56              38,07
Alibey                         21,39              7,30
Terkos                        53,70              87,12
Kazandere                 6,40                1,12
Elmalı                         42,67              4,10
Darlık                         81,03               87,11
Istrancalar                 30,67              1,91

Kaynak: AA

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