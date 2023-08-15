İstanbul'un barajlarındaki doluluk dokuz yılın dibinde!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ağustos'ta yüzde 34,81 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 33,58'e kadar geriledi.

Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 21,42, Terkos'ta yüzde 19,78, Sazlıdere'de yüzde 17,4, Alibey'de yüzde 16,06, Büyükçekmece'de yüzde 13,52, Ömerli'de yüzde 67,27, Darlık'ta yüzde 48,74, Elmalı'da yüzde 23,64, Pabuçdere'de yüzde 4,55 ve Kazandere'de yüzde 8,62 olarak ölçüldü.

Yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 6'sında su seviyesi yüzde 20'nin altına indi.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 291 milyon 66 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 504 milyon metreküp su alındı.

Son 9 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Ağustos tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 73,57, 2016'da yüzde 56,85, 2017'de yüzde 66,35, 2018'de yüzde 67,96, 2019'da yüzde 63,26, 2020'de yüzde 52,3, 2021'de yüzde 62,63, 2022'de yüzde 61,87 iken bugünkü oran yüzde 33,58 olarak ölçüldü.