İstanbul'un dev hastanesi el değiştirdi: Yeni adı belli oldu!

Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından MLP Sağlık Hizmetleri (MLP Care), bünyesine yeni bir hastane eklediğini duyurdu. Medical Park ve Liv Hospital gibi zincirleri bünyesinde bulunduran şirket, İstanbul Sultangazi'de yer alan Özel Medistanbul Hastanesi'ni satın aldı.

Bu satın alma, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamada, hastanenin isminin "Özel Medicalpark Tem Hastanesi" olarak değiştirildiği belirtildi.

Yatak kapasitesi artacak

MLP Care'in KAP'a yaptığı açıklamada şu detaylar yer aldı:

"MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP Care") yönetim kurulu; İstanbul ilinde faaliyet gösteren Özel Medistanbul Hastanesi'nin ruhsatının Şirketimiz bünyesine alınmasına, Özel Medistanbul Hastanesi isminin Özel Medicalpark Tem Hastanesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar vermiştir. Ruhsat devir işlemleri 25 Ağustos 2025 tarihi itibariyle tamamlanmış olan Özel Medicalpark Tem Hastanesi 35.000 metrekare kapalı alana ve 62 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanenin yatak kapasitesinin yeni bir ruhsat ile birleştirilerek 150 yataklı bir hastaneye çıkarılması planlanmaktadır."