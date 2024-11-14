İstanbul’un ekim gündemi belli oldu: ‘Ekonomi daha da kötüleşecek’

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi Araştırması Ekim 2024 açıklandı.

İstanbul Barometresi Araştırması, İstanbul halkının ev içi gündeminden, psikolojik durumuna ekonomik tercihlerinden iş hayatına kadar birçok başlıkta İstanbullular hakkında fikir verdi.

Ekim 2024’te İstanbul’da evlerin ana konusu ekonomik sorunlar oldu. Katılımcıların yüzde 54,1’inin evde ana gündemi ekonomi olurken, ikinci sırada yüzde 8,4 ile kadın cinayetleri, yüzde 3,3 ile sağlık sorunları yer aldı.

Kayyum atamaları da gündem oldu

İstanbul sokaklarında da yüzde 38 ile ekonomi en büyük sorun olarak konuşulurken, yüzde 28,8 ile Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanması, yüzde 8,8 ile trafik sorunu konuşuldu.

Ekim ayında Türkiye’de gündem de yüzde 35,4 ile ekonomik sorunlar olurken, yüzde 13,1 ile yenidoğan çetesi, yüzde 12,5 ile Fatih surlarında yaşanan iki genç kızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay oldu.