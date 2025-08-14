İstanbul'un en değerli noktasında! 1,5 milyon TL'ye satışa sunuldu

İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün Sarıyer ilçesi Mirgün Mahallesi'nde 154 ada 70 parselde bulunan 1706 metrekarelik arsayı satışa çıkardığı öğrenildi.

Geçici teminat bedeli 45 milyon TL

Gökdelen ve iş merkezleri arasında yer alan arsa için muhammen bedel 1.5 milyar TL, geçici teminatı ise 45 milyon TL olarak belirlendi.

Söz konusu arsa, 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:30'da Ankara'da ihaleye çıkarılacak.

Arsanın muhammen bedel üzerinden satılması halinde metrekare birim fiyatı 880 bin TL'yi buluyor.

Arsa malik olarak Sultan Mahmud Han-ı Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı'na ait.