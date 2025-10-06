İstanbul’un en hareketli ilçeleri belli oldu: Restoranda Adalar, turizmde Fatih zirvede

Yandex Türkiye, İstanbul'da yaşamın en hareketli ilçelerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Arama ve Yandex Maps verilerinin analizine dayanan araştırma, 2025 Haziran-Ağustos ayları arasında öne çıkan günlük yaşam tercihleri ve bu tercihlere yönelik mekanların yoğunlaştığı ilçeleri ortaya koyuyor.

Temel ihtiyaçlar, turizm ve spor gibi kategoriler üzerinden yapılan analizlerle İstanbul'da yaşayanlar, şehri ziyaret edenler ve şehirde hizmet sunan işletmeler için bilgiler sunan araştırmada en çok aranan 10 kategoriye yer verildi.

Araştırmada öne çıkan verilere göre, en çok restoran bulunan ilçeler Fatih, Kadıköy ve Şişli olarak sıralandı. Restoran yoğunluğunun en yüksek olduğu yer ise Adalar oldu. Her 10 işletmeden birinin restoran olarak faaliyet gösterdiği Adalar'da bu oran, İstanbul genelindeki ortalamanın üç katına karşılık geldi.

Fatih, en fazla marketin olduğu ilçe olarak da öne çıktı. İkinci sırada Küçükçekmece, üçüncü sırada ise Kadıköy'ün bulunduğu listeye göre, İstanbul'daki tüm marketlerin yüzde 11'i Fatih'te yer aldı.

Kuaför salonlarının en yoğun olduğu ilçe Küçükçekmece oldu

Kentte en fazla kuaför salonu bulunan ilçeler arasında ilk 3'e Kadıköy, Esenyurt ve Küçükçekmece girdi. Kuaför salonlarının en yoğun olduğu Küçükçekmece'de her 1000 işletmeye 20 kuaför salonu düştü.

Tarihi dokusuyla öne çıkan Fatih, kentteki turistik noktaların en yoğun olduğu ilçe olarak da dikkati çekti. Şehirdeki her 10 turistik yerden 1'i ve tüm çeşmelerin yüzde 20'si, bu ilçede konumlandı. Onu, Kadıköy ve Üsküdar izledi. Adalar, en az sayıda turistik yere sahip olmasına rağmen yoğunluk açısından öne çıktı. Buradaki turistik yer oranı, İstanbul genelindeki ortalamanın 3 katı üzerine çıktı.

İstanbul'da en fazla camiye sahip ilçeler arasında Fatih, Üsküdar ve Pendik sıralandı. Kentteki tüm camilerin yüzde 10'u Fatih'te bulunuyor. Camilerin en yoğun olduğu bölge ise İstanbul'un Anadolu yakası oldu. Şile, kentteki tüm ilçeler arasında cami yoğunluğu açısından başı çekti. Şile'deki cami oranı, İstanbul ortalamasının 5 katına denk geldi.

Kentteki otel ve hostellerin çoğu, turistik yapısıyla öne çıkan Fatih ilçesinde bulunuyor. Beyoğlu ise bu alanda ikinci sırada. Bu iki ilçe, İstanbul'daki otel ve hostellerin üçte birine ev sahipliği yapıyor. Yoğunluk açısından bakıldığında ise Adalar, ilk sıranın sahibi oldu. Burada her bin işletmeye 80 otel veya hostel düşerken, Şile'de bu oran 77, Beyoğlu'nda ise 55 olarak tespit edildi.

İstanbul'un merkezi ilçelerindeki park oranı, şehrin dış bölgelerine kıyasla daha düşük seviyede kaldı. Şile'deki park oranı, İstanbul ortalamasının 3 katı, Çatalca ve Adalar'da ise 2 katı seviyesinde yer aldı. Parkların en az yoğunlukta bulunduğu ilçeler ise sırasıyla Fatih, Zeytinburnu ve Şişli olarak öne çıktı.

Kentte en fazla yüzme havuzu Ümraniye'de yer aldı. Kadıköy ve Pendik ikinci sırayı paylaşırken, Sarıyer ise üçüncü sıranın sahibi oldu. İstanbul'daki tüm yüzme havuzlarının yüzde 7,5'i Ümraniye'de bulunuyor.

Şehirde en fazla spor kompleksi Sarıyer ve Büyükçekmece'de yer aldı. Yoğunluk açısından da öne çıkan bu iki ilçede, her 10 bin işletmeye düşen spor kompleksi sayısı, Büyükçekmece'de 18, Sarıyer'de ise 12 olarak tespit edildi.