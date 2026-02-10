İstanbul'un en hızlı büyüyen ilçesi belli oldu: Nüfusu en çok artan yer...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2025' verilerini yayımladı.

Buna göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944'e yükseldi.

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 olarak kaydedildi. Böylece toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu.

Tuzla öne çıkan ilçe oldu

Açıklanan verilere göre İstanbul’un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye çıktı. Megakentte yıllık nüfus artış hızı binde 3,3 olarak hesaplanırken, İstanbul toplam Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 18’ini barındırmaya devam etti.

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki Tuzla, 2025 yılında nüfus artışında öne çıkan ilçelerden biri oldu. İlçenin nüfusu bir yıl içinde 12 bin 465 kişi artarak 313 bin 865’e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tuzla’nın yıllık nüfus artış hızı binde 40,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu oranla Tuzla, İstanbul genelinde nüfusu en hızlı artan ilçe konumuna geldi.

Tuzla’yı, binde 38,7’lik artış hızıyla Arnavutköy izledi. Silivri ise binde 33,4 oranındaki nüfus artışıyla İstanbul’da en hızlı büyüyen üçüncü ilçe oldu.

Gelişmişlik nüfusa da yansıdı

Uzmanlar, Tuzla’daki hızlı nüfus artışında konut projeleri, sanayi ve lojistik yatırımları, tersaneler bölgesi, Marmaray hattı ve ulaşım ağının genişlemesinin önemli rol oynadığını ifade etti.