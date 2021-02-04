İstanbul'un nüfusu azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin verilerine göre, İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.

Böylelikle, İstanbul'un nüfusu 2000'den bu yana açıklanan verilere göre ilk kez azalmış oldu.

Ankara'nın 5 milyon 663 bin 322, İzmir'in 4 milyon 394 bin 694, Bursa'nın 3 milyon 101 bin 833 Antalya'nın nüfusu ise 2 milyon 548 bin 308 kişi oldu.