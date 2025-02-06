İstanbul'un nüfusu ne kadar, İstanbul'da kaç kişi yaşıyor? Net rakam TÜİK'ten geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini yayınladı.

31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu belli oldu. Böylece Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’un nüfusu da netleşti.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Peki İstanbul’un nüfusu ne kadar, İstanbul’da kaç kişi yaşıyor?

Kayıtsız göçmenler nedeniyle pek çok tartışmaya konu olan İstanbul’da kaç kişinin yaşadığı merak konusu…

İstanbul'da kimine göre 15 milyon, kimine göre ise 20 milyonu insan yaşıyor.

Ancak resmi rakam Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) geldi.

TÜİK’e göre 31 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul'un nüfusu 15 milyon 701 bin 602 oldu.,

Buna göre; Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ü İstanbul’da yaşıyor.

Öte yandan İstanbul’da yaşayan erkek sayısı 7 milyon 820 bin 462, kadın sayısı ise 7 milyon 881 bin 140 olarak belirlendi.