İstanbul’un raylı sistem ağı genişliyor: Bakan Uraloğlu: İstanbul’da 3.1 milyon kişi daha raylı sisteme kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı TBM-2 Işık Görme Töreni’nde yaptığı konuşmada, İstanbul’un raylı sistem ağının genişlemeye devam ettiğini belirtti.

Uraloğlu, “Halkalı’dan Ispartakule’ye ulaşarak Esenyurt ve Bahçeşehir’de yaşayan vatandaşlarımızın İstanbul’un raylı sistem ağına entegre olmasını sağlayacağız. Bu bölgedeki 3.1 milyon kişi, Marmaray üzerinden İstanbul’un hemen her noktasına erişim sağlayabilecek” dedi.

Bakan Uraloğlu, Kasım 2024’te Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı üzerindeki TBM-1 Tüneli’nin kazı çalışmalarının tamamlandığını hatırlatarak, TBM-2 Tüneli’ndeki kazı çalışmalarının da 3 ay içerisinde bitirildiğini duyurdu.

Uraloğlu, “TBM makinalarıyla kazılarını gerçekleştirdiğimiz 6.4 kilometrelik çift tüplü tünelimizde ışık görme aşamasına gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Halkalı-Kapıkule Hattı ile kapasite 4 kat artacak

Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesinin dört kat artacağını, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini vurguladı. “Tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ve 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak” dedi.

Halkalı-İstanbul Havalimanı Hattı ile 57 dakikada ulaşım

Bakan Uraloğlu, devam eden raylı sistem projeleri hakkında da bilgi vererek, yapımı süren Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı bağlantısıyla Halkalı-Gayrettepe arası yolculuk süresinin 57 dakika olacağını belirtti.

Uraloğlu ayrıca, Ispartakule’den Çerkezköy’e kadar uzanan 67 kilometrelik hattın inşasının devam ettiğini ve bu hatta Bahçeşehir ve Çatalca istasyonlarının da eklenerek Çerkezköy ile entegre edileceğini ifade etti.

Kapıkule-Çerkezköy Hattı ağustos ayında açılıyor

Kapıkule-Çerkezköy etabında yüzde 95 ilerleme kaydedildiğini belirten Uraloğlu, bu kısmın Ağustos 2025’te tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. Uraloğlu, “Ağustos ayından sonra bu hat üzerinden hizmet verecek trenler, sadece yolcu ve yük taşımayacak, aynı zamanda ticari hareketlilikle ülkemizin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak” diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı, İstanbul’un metro ve hızlı tren ağlarının sürekli genişlediğini vurgulayarak, "Her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanındayız. Raylı sistem projelerimizle ulaşımı daha konforlu, hızlı ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.