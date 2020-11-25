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İstanbul'un simge yapıları turuncuya büründü

İstanbul'un simge yapıları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün önemine dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul'un simge yapıları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında turuncu ile aydınlatıldı.

Galata ve Kız kuleleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün önemine dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırıldı.

Aydınlatma, gün ağarıncaya dek sürecek.