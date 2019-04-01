İstanbul'un sonuçları merak ediliyor

01 Nisan 2019

İstanbul'da oyların tamamı sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu 48,79'la birinci oldu.

Oyların yüzde 48,51'ini AK Parti adayı Binali Yıldırım aldı.

Gece boyunca sık sık basın açıklaması yapan Ekrem İmamoğlu, önde olduğunu söyledi ve Yıldırım ile aralarındaki oy farklarını açıkladı.

Diğer taraftan AK Parti İstanbul İl Başkanı "kazandık" açıklamasını yaptı.

Bu arada yaklaşık olarak saat 23.00'dan sonra veri girişi yapmadığı için eleştirilen AA, sonuçları 1 Nisan Pazartesi akşamüzeri sisteme girdi.

Akşener: İstanbul'da yanlışlık yapılamaz

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