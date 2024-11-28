İstanbul'un trafik çilesi: 9 yeni metro ve tramvay hattı geliyor

İstanbul’da trafik çilesi her geçen gün daha da artıyor. Trafik çilesine çözüm arama çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yıl bütçesinin kabul edilmesi ile birlikte trafik çilesinin de bir miktarda olsa azalması sağlanacak. 9 yeni metro hattının projesini duyuran Ekrem İmamoğlu, projelerin ön fizibilite ve güzergâh etüt çalışmalarının devam ettiğini, Sabiha Gökçen Havalimanı - Beylikdüzü arasını 55 dakikaya düşürecek olan HIZRAY'ın proje çalışmalarının ise tamamladığını söyledi.

Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayının son durumu hakkında da bilgi veren İmamoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ÇED onayları aldığımız projemizde, 2025’de ihaleye çıkmayı ve 2028 yılı sonunda açmayı planlıyoruz" dedi.

İstanbul'a yapılacak 9 yeni metro ve tramvay hattı şöyle:

- Ümraniye-Üsküdar-Beykoz metro hattı



- Hacıosman-Çayırbaşı-Sarıyer metro hattı



- İTÜ-Maslak-Kâğıthane metro hattı

- Üsküdar-Kadıköy metro hattı



- Ayvansaray-Fenertepe metro hattı



- Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının Emek-Söğütlüçeşme arası

- Bostancı-Kayışdağı Tramvay Hattı



- Laleli-Ayvansaray Tramvay Hattı



- Zincirlikuyu-Ortaköy teleferik hattı