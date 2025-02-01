İstanbul'un üç ilçesinde yangın denetimlerine başlandı

İstanbul'da kurulan 'Yangın Önlemleri Denetim Komisyonu', Beyoğlu, Güngören ve Kadıköy’deki kamu kurumlarında ve iş yerlerinde yangın denetimlerine başladı.

Yangın mevzuatına uygunluk denetimi

Beyoğlu'nda İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan komisyon, bir otele giderek yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yaptı.

Otelin yangın söndürme sistemleri ve ekipmanlarının yanı sıra ruhsatları, yangın algılama ve uyarı sistemleri, acil durum aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, yağmurlama sistemi, acil kaçış koridorları, söndürme ve müdahale ekipmanları incelendi.

Güngören'de okul denetimi yapıldı

Güngören'deki komisyon ise Halil İnalcık Anadolu Lisesi'ni denetledi. Denetime, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aktürk, AFAD Yangın Denetimi Komisyonu Başkanı Ali İhsan Efe, Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi katıldı.

Kadıköy'de ise otellerde denetim faaliyeti yürüten ekipler, personele de uyarı ve önerilerde bulundu.

Denetimlerin tüm ilçelerde ve kurumlarda devam edeceği öğrenildi.