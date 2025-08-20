İstanbul'un ulaşımında yeni dönem! Sirkeci iskelesi taşınıyor, otobüs öncelikli şeritler geliyor

İstanbul'un tarihi ve kültürel merkezi olan Tarihi Yarımada'da, özel araç trafiğini azaltmayı ve toplu ulaşımı öne çıkarmayı hedefleyen kapsamlı bir ulaşım planı uygulamaya konuluyor. Bu yeni planla birlikte, karbon salınımının düşürülmesi ve bölgenin bisiklet ve yaya dostu bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Sirkeci-Harem hattı değişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin'in açıklamalarına göre, planın en dikkat çekici maddelerinden biri, şehrin en köklü ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci-Harem arabalı vapur hattında yapılacak değişiklik. Bu kapsamda, Sirkeci iskelesi Yenikapı'ya taşınacak.

Bu hamleyle birlikte, Sirkeci bölgesi özel araç trafiğinden arındırılacak. Taşınma sonrasında Sirkeci'nin tur otobüsleri için bir indirme-bindirme noktası haline getirilmesi ve turizme yönelik hizmet vermesi hedefleniyor. Ayrıca, Alpkökin'in belirttiğine göre, iskelenin Yenikapı'ya taşınmasıyla Sirkeci'den Sultanahmet'e turistik ring hatları da devreye alınacak.

Otobüs öncelikli şeritler geliyor

Tarihi Yarımada'daki bir diğer önemli yenilik ise otobüs öncelikli şeritlerin oluşturulması olacak. Pilot uygulama olarak Vatan Caddesi'nde başlayacak olan bu sistem, ilerleyen süreçte Fevzipaşa Caddesi'ne de taşınacak. Vatan Caddesi'ndeki bu uygulamanın trafik akışını rahatlatması ve toplu taşıma verimliliğini artırması bekleniyor. Fevzipaşa Caddesi'nde planlanan otobüs şeridi ise Edirnekapı'da raylı sistemle entegre edilecek. Bu projeyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.