İstanbul’un yeni taksilerinin tasarımı belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin tasarımları için başlattığı anket sonuçlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksilerin tasarımını duyurdu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak.”