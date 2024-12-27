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İstanbul’un yeni taksilerinin tasarımı belli oldu!

İBB'nin 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin tasarımları için başlattığı anket sona erdi. Sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin tasarımları için başlattığı anket sonuçlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni taksilerin tasarımını duyurdu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “100 bin İstanbullu ankete katıldı. Uygulama tabanlı yeni taksilerin tasarımını seçti. Halk oylaması ile kazanan E şıkkı oldu. 2500 uygulama tabanlı yeni taksi yakında İstanbulluların hizmetinde olacak.”