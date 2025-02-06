İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da bir önceki gün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara yağmaya devam eden kar yağışı etkisini yüksek noktalarda göstermeye devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle İstanbul'un yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi, Beykoz Karlıtepe ve Aydos'ta yerler karla kaplandı.

Belediye ekiplerinin kar küreme araçları olası fırtına dolayısıyla oluşacak olumsuzluklara karşı hazırda bekletilirken bazı yerlerde tuzlama çalışmaları yapıldı.

Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Megakentte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bazı uçuşlar iptal edildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle donmalara su borularında oluşabilecek arızalara karşı İstanbulluları SMS göndererek uyardı.