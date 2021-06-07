İşte Gelecek konferansı yarın başlıyor

Gelirinin tamamı sosyal projelere aktarılan Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın bu yıl teması “İşte Gelecek” olarak belirlendi.

Ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılacağı, araştırma sektöründe artık bir “klasik” olarak nitelendirilen konferans bu yıl da online olarak 8 - 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Konferansta Ipsos, araştırma sektörüne ve iş dünyasına ışık tutacak önemli bir çalışmanın sonuçlarını ilk kez paylaşacak.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırmayla pandemi sonrasında iş yerlerinin, çalışma biçimlerinin nasıl olacağı, çalışanların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının nasıl değişeceğine dair bulgular aktarılacak.

Konferansa katılım bedeli, Anadolu Güneşi Derneği’ne bağışlanacak. Toplanan bağışlarla Aydın Sarıçam İlkokulu’nda bir yaşam becerileri atölyesi kurulacak.

Etkinlik 8 Haziran günü 14:00 - 16:30, 9 Haziran'da ise 10:00 - 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Konferansta yer verilecek konular şöyle:

• Yeni iş koşullarında İnovasyon süreçlerini etkin ve verimli bir şekilde ilerletebilmek konusunu katılımcılar; Ipsos’un Innovation bölümünün global liderleri Jiongming Mu ve Supriya Chabria‘dan dinleyecek.

• Pandemi alışveriş yolculuğunu nasıl etkiledi? Günümüzün çok kanallı perakende dünyası pandemiden sonra hangi temeller üzerinde yükseliyor? Markalar ve perakendeciler alışverişin bu çalkantılı sürecinden karlı çıkmak için neler yapmalı? Bu soruların yanıtlarının aranacağı bölüme Ipsos’un Alışverişçi ve Perakende Araştırmaları Global Başkanı Alison Chaltas eşlik edecek.

• Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Blockchain Türkiye Platformu Yayın Yönetmeni Ahmet Usta, "Blockchain Teknolojisi nedir ve iş yapış şekillerini gelecekte ne yönde değiştirecek?" sorusunun yanıtlarını izleyicilere aktaracak.

• İngiltere’nin COVID-19 Deneyimi: Ipsos MORI Sosyal Araştırmalar Lideri Kelly Beaver konferans katılımcılarına İngiltere hükümetinin gerçekleştirdiği COVID-19 Antikor Testi sürecinden ve İngiltere’nin pandemi sürecini nasıl yönettiğinden bahsedecek.

• Yeni İş Koşullarında Strateji Geliştirmek: İçinde bulunulan koşullarda şirketler etkin strateji geliştirmek ve uygulamaya koymak için neler yapmalı konusunu Ipsos’un Strateji alanında deneyimli uzmanı Murat Demiral anlatacak.

• İşin Geleceği Paneli: Ipsos Araştırmada Yenilikler Konferansı’nın bu seneki temasını da oluşturan İşte Gelecek konusuna yoğunlaşılacak bu panelde; Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin de katılımı ile gerçekleştirilen kapsamlı araştırmanın sonuçlarını paylaşılacak.