İşte İstanbul'un suç haritası... Patlama yaşanan ilçeler...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 9 ayına ilişkin suç verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan istatistikler, megakentteki suç yoğunluğunun haritasını gözler önüne serdi.

Verilere göre, yılın ilk üç çeyreğinde en fazla suç kaydı Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği’nde tutuldu. Söz konusu merkezde 4 bin 66 ayrı suç dosyası açıldı.

Listenin ikinci sırasında Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi (3 bin 830 suç kaydı), üçüncü sırada ise Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği (3 bin 174 suç kaydı) yer aldı.

İlk 10’a giren diğer polis merkezleri şöyle sıralandı:

- Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi (3 bin 75)

- Pendik Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi (2 bin 871)

- Küçükçekmece Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi (2 bin 793)

- Esenyurt Polis Merkezi (2 bin 770)

- Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi (2 bin 756)

- Pendik Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi (2 bin 727)

- Avcılar Polis Merkezi (2 bin 708)

Nüfus, ticaret hacmi ve göç hareketliliği

Yetkililer, yoğun suç kayıtlarının nüfus, ticaret hacmi ve göç hareketliliği ile doğru orantılı olduğunu belirtiyor.

Açıklamada ayrıca, Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Pendik ilçelerinin son yıllarda artan nüfusları nedeniyle asayiş açısından en yoğun bölgeler arasında yer aldığına dikkat çekildi.