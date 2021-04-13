İşte 'kısmi kapanma'nın ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından salgınla mücadelede yeni tedbirleri açıkladı.

Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacak tedbirler şöyle:

Hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saatleri akşam 19.00 ila sabah 05.00 olarak değiştirildi.

Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışacak.

Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

65 yaş üstü 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.

Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.

8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek.

Oteller sadece kendi müşterileri ile sınırlandırılmış halde hizmet verecek.

Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

Kamuda saat 16.00’da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.