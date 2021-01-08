İşte merak edilen CoronaVac kuralları: Aşılanan 30 dakika gözlem altında tutulacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın CoronaVac aşısında onay sürecinin başladığını belirten açıklamasının ardından bugün, Türkiye’deki tüm hekimlere aşı uygulama kurallarını içeren belge gönderildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü imzasıyla gönderilen “İnaktif Pandemik COVID-19 Aşısı (CoronaVac) Uygulama Kuralları” adındaki belgede; aşının saklama koşullarından yan etkilerin takibine, ikinci doza başlanmasıyla ilgili kriterlere kadar geniş kapsamlı bir yol haritası sunuluyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün gönderdiği uygulama kurallarına göre CoronaVac aşısı yapılan kişilere bir aşı kartı verilecek. Sağlık çalışanları aşılarını kendi kurumlarında yaptıracak. Sağlık çalışanlarının aşılama süreci 5 ila 10 gün arasında tamamlanacak. Riskli grupta yer alan ve polis, asker gibi görevlerde çalışanlar da MHRS sisteminden (182) randevu alacaklar, sistemi kullanamayanlar ise aşı yapılacak aile sağlığı merkezleri ve hastanelerden randevu alabilecekler.

Aşılama kurallarında öne çıkan başlıklar şunlar:

· Aşılanan kişi 30 dakika gözlem altında tutulmalı

· İnaktif CoronaVac aşısı ile mevsimsel influenza, pnömokok, meningokok ve diğer inaktif rutin aşılar arasında en az 15 gün süre olmadır.

· CoronaVac aşısı ile aktif (canlı) aşılar arasında en az dört hafta süre bulunmalıdır. Kuduz ve tetanos aşılarıyla inaktif COVID-19 aşısı aynı anda yapılabilir.

· İkinci bir talimata kadar COVID-19 pozitif kişilere, hastalığı geçirmiş kişilere ve aşı tarihinden önceki 10 günlük süreçte doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temasta bulunmuş kişilere CoronaVac aşısı uygulanmayacaktır.