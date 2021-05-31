İşte normalleşmede alınması beklenen kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Kabine toplantısında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımların ele alınması ve yarından itibaren kafe ve restoranlar ile spor salonlarının açılması planlanıyor.

Öte yandan, haftasonu iki gün olan kısıtlamalar ise bir güne düşürülebilir.

Bugün saat 15.00'te yapılacak ve kararların Erdoğan tarafından açıklanacağı Kabine toplantısı konusunda bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Bugünkü kabine toplantısının en önemli gündemi koronavirüs tedbirlerine yönelik atılıcak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen kafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi bu yönde. 60 binden yaklaşık 7 bin civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21.00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor." dedi.

"Yaz dönemi ve artan aşılama etkisi"

Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, şöyle devam etti: "Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde. Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek."

Yetkili, hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini söyledi.

"Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak." diyen aynı yetkili, "Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var." dedi.