"YKS soruları" yüz binlerce üniversite adayının bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor. Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT'nin bitişi ile birlikte sorular hızlandı. Kimileri soruları kolay bulurken kimileri de soruların zor olduğunu belirtti. Sınav sonuçları için tahmin yürütmek isteyen yaklaşık 2 buçuk milyon kişi "YKS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusunu peş peşe iletiyor. İşte olası tarih ve saat...

YKS soruları ve cevapları ne zaman açıklanır?

YKS 2025’in ilk oturumu olan TYT'nin ardından, adaylar şimdi de soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. ÖSYM’den TYT sorularının açıklanacağı tarih ve saatle ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında, soruların genellikle pazar günü akşam saatlerinde erişime açıldığı görülüyor.

Geçtiğimiz yıl YKS TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, sınavın yapıldığı pazar günü saat 18.50’de adaylarla paylaşılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor. Gözler, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 18.00 ila 19.00 arasına çevrilmiş durumda.

Soru ve cevaplara ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. Açıklamanın ardından adaylar, kendi cevaplarıyla karşılaştırma yaparak yaklaşık net sayılarını hesaplayabilecek.

2025 YKS'nin sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz'da duyurulacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.