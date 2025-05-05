İŞTE ORANLAR! MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU! Mayıs 2025 ev ve iş yeri zam oranı ne oldu?

Mayıs ayı kira artış oranı merak ediliyor. TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon rakamları ile birlikte ev ve iş yerlerinde uygulanacak zam oranı şekillendi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren veriler ile birlikte "Kira artış oranı kaç oldu?", "Mayıs 2025 ev ve iş yeri zam oranı ne oldu?" soruları hızla artacak. İşte konuya dair bilgiler...

Mayıs ayı kira artış oranı ne oldu?

Son dakika... TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren nisan ayı kira artış oranı da belli oldu. TÜFE'ye göre nisanda kira artış oranı yüzde 48,73 olarak gerçekleşti.