İşte salgınla mücadelede yeni tedbirler

Ülke genelinde uygulanacak yeni tedbirler:

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde (10.00-16.00) sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil (Genişletme, Kapsamına alma) edilecek.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Restoranlar sadece paket servis yapacak.

Alışveriş merkezi, marketler, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Kıraathaneler faaliyetlerine bir süre ara verecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.