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İşte vaka oranı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Koca, son haftada 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta COVID-19 vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım." ifadelerini kullandı.

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