İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Sağlık Bakanı Koca, 100.000 nüfusta vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.
Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.