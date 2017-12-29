İşte yılbaşında İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

29 Aralık 2017

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçlara yasaklama getirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy'e, pazar günü saat 08.00'dan pazartesi saat 08.00'a kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

Yılbaşında 4 ilçeye çıkan yollar kapatıldı

Emniyet bunun ardından 4 ilçenin araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00'dan, Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00'dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00'dan, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00'dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00'dan itibaren tedbirlerin sona ermesine kadar kapatılacaktır" denildi.

Trafiğe kapatılacak yollar ve güzergahlar

Beyoğlu:

Kapama saati 15:00 - İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.

Kapama saati 19:00

- Mete Caddesi – İnönü Caddesi trafiğe açık olup, Sıraselviler Caddesine giriş

- Sıraselviler Caddesinden İstiklal Caddesine bağlanan yollar

- Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan istikametine trafik akışı Kazancı Yokuşu’na yönlendirilecek

– Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış kapatılacak.

- Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.

-Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacak.

- Meşrutiyet Caddesi trafiğe kapatılacak

- Mumhane Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi

- Necatibey Caddesi – Maliye Caddesi kesişimi

- Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokak – Kılıç Ali Paşa Caddesi Kesişimi

- Odun Meydanı Sokak – Kemamkeş Caddesi kesişimi

- Denizciler Sokak – Kemankeş Caddesi Kesişimi

- Yuva Sokak – Kemankeş Caddesi Kesişimi

- Arapoğlan Sokak – Kemeraltı Caddesi Kesişimi

- Vekilharç Sokak – Kemeraltı Caddesi Kesişimi

- Kanarya Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi

- Gece Kuşu Sokak – Mumhane Caddesi

- Sakızcılar Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi

- Hamam Sokak - Kemeraltı Caddesi Kesişimi

- Topçu Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi

- Lamartin Caddesi Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi

- Şehit Muhtar Bey Caddesi – Abdulhak Hamit Caddesi kesişimi

- Aydede Caddesi – Taksim Dolapdere Caddesi

- Ana Çeşmesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar

- Galata Köprüsünden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsünden gelen sürücüler ise Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

Şişli:

Kapama saat 16:00

-Mim Kemal Öke Caddesi,

-Abdi İpekçi Caddesi,

-Bostan Sokak,

-Atiye Sokak,

-Altın Sokak,

-Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,

-Bronz Sokak trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar

Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecek.

Beşiktaş:

Kapama saati 15:00

- Bebek Arnavutköy Polis Merkezi İstikameti Kapatılacak, akım Arnavutköy istikametine yönlendirilecektir.

- Sekbanlar Caddesinden gelen akım Kireçhane Sokak başından geri döndürülüp, Sekbanlar Caddesine yönlendirilecek.

Kadıköy:

Kapama saati 15:00

- OSMANAĞA MAHALLESİ

- Söğütlüçeşme Caddesinden Bestekar Dilhayat Sokağına giriş,

- General Asım Gündüz Caddesinden Kırtasiyeci Sokağına giriş,

- General Asım Gündüz Caddesinden Serasker Caddesine giriş,

- General Asım Gündüz Caddesinden Nailbey Sokağına giriş.

- CAFERAĞA MAHALLESİ

- General Asım Gündüz Caddesinden Nazmi Bey Sokağına giriş,

- General Asım Gündüz Caddesinden Sakız Gülü Sokağına giriş,

- General Asım Gündüz Caddesinden Dr. İhsan Ünlüer Sokağına giriş,

- General Asım Gündüz Caddesinden Şair Latifi Sokağına giriş,

- Dr. Esat Işık Caddesinden Badem Altı Sokağına giriş,

- Badem Altı Sokaktan Ruşenağa Sokağına giriş,

- Badem Altı Sokaktan Dalga Sokağına giriş,

- Badem Altı Sokaktan Moda Caddesine giriş,

- Badem Altı Sokaktan Fırıldak Sokağına giriş,

- Badem Altı Sokaktan Gürbüztürk Sokağına giriş,

- Badem Altı Sokaktan Cemal Süreyya Sokağına giriş,

- Mühürdar Caddesinden Damga Sokağına giriş,

- Mühürdar Caddesinden Albay Faik Sözener Caddesine giriş,

- Albay Faik Sözdener Caddesinden Misbah Muayyes Sokağına giriş,

-Albay Faik Sözdener Caddesinden Muvakkithane Caddesine giriş Noktaları trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar

- General Asım Gündüz Caddesi,

- Dr. Esat Işık Caddesi,

- Mühürdar Caddesi,

- Albay Faik Sözdener Caddesi,

- Söğütlüçeşme Caddesi istikametlerine yönlendirilecek.

- CADDEBOSTAN MAHALLESİ

- Operatör Cemil Topuzlu Caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş,

- Şehit Kadir Yıldırım Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

- Ogün Sokağından Caddebostan İskele Sokağına giriş,

- Demirağa Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

- Selin Sokaktan Caddebostan İskele Sokağına giriş,

- Bağdat caddesinden Caddebostan İskele Sokağına giriş noktaları trafiğe kapatılacak.

Alternatif yollar



- Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi,

- Kazım Özalp Sokak,

- Ogün Sokak istikametlerine yönlendirilecek.

Kaynak: DHA